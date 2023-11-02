Keşiflerin Fatih’i Karadeniz’de yeni müjde peşinde! Filyos’ta yeniden demirledi...

YENİ SONDAJ İÇİN DENİZE AÇILACAK

Arama faaliyetlerine Amasra-1'de devam eden Fatih, 4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Söz konusu keşifle birlikte ülkede doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktı.

Uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırılan üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahasındaki rezerv büyüklüğü 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Fatih, Aralık 2022'nin sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfini daha gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam keşfedilen doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi.

Fatih, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda hem gaz tespit edilen kuyularda sondaj yapıyor hem de gaz potansiyeli bulunan lokasyonlarda arama faaliyeti gerçekleştiriyor. 29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda başlattığı çalışmaya bakım arası veren Fatih, geçen hafta Filyos Limanı'na demir attı. 3 lojistik gemisinin eşlik ettiği Fatih, buradaki bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni sondajlar için denize açılacak.