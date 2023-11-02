Keşiflerin Fatih'i Karadeniz'de yeni müjde peşinde! Filyos'ta yeniden demirledi...
Karadeniz'de Türkiye'ye üst üste doğal gaz müjdeleri veren Fatih Sondaj Gemisi yeni müjdeler aramak için faaliyetlerine devam ediyor. 29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda başlattığı çalışmaya bakım arası veren Fatih, geçen hafta Filyos Limanı'na demir attı. 3 lojistik gemisinin eşlik ettiği Fatih, buradaki bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni sondajlar için denize açılacak. İşte detaylar...
Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
TÜRKİYE'NİN DEV ENERJİ FİLOSU
Denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik gemi temini noktasında yaptığı yatırımlarla son yıllarda yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosuna sahip olan Türkiye, sismik ve sondaj faaliyetlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek konuma yükseldi.
Bu kapsamda Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinden oluşan dev bir enerji filosu kurdu.
FATİH 2017'DE FİLOYA DAHİL OLDU
Envanterin ilk üyesi ve doğal gaz tarihinin en büyük keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde 2017'de filoya dahil oldu. Fatih'in gelişiyle sondaj çalışmalarında vites yükselten Türkiye, bu gemiyle ilk sondajı Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusunda yaptı.
KARADENİZ'DE İLK SONDAJ TEMMUZ 2020'DE
Fatih, Doğu Akdeniz'in ardından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı. Fatih sondaj gemisinin kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için söküldü ve gemi, kuleleri yeniden monte edilmek üzere 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir attı.
Buradaki hazırlık sürecinin ardından tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500-4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusundan 320 milyar metreküplük ilk doğal gaz keşfinin müjdesini veren Fatih'in, 17 Ekim'de 2020'de ilave 85 milyar metreküp keşfiyle, Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi.
YENİ SONDAJ İÇİN DENİZE AÇILACAK
Arama faaliyetlerine Amasra-1'de devam eden Fatih, 4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Söz konusu keşifle birlikte ülkede doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktı.
Uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırılan üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahasındaki rezerv büyüklüğü 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Fatih, Aralık 2022'nin sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfini daha gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam keşfedilen doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi.
Fatih, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda hem gaz tespit edilen kuyularda sondaj yapıyor hem de gaz potansiyeli bulunan lokasyonlarda arama faaliyeti gerçekleştiriyor. 29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda başlattığı çalışmaya bakım arası veren Fatih, geçen hafta Filyos Limanı'na demir attı. 3 lojistik gemisinin eşlik ettiği Fatih, buradaki bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni sondajlar için denize açılacak.
12 BİN METREYE SONDAJ YAPABİLİYOR
Güney Kore'de 2011'de inşa edilmesinin ardından Türkiye'de millileştirme çalışmaları tamamlanan , 6. nesil teknolojiye sahip Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabiliyor.
Yüksek teknolojiye sahip dünyadaki ilk 5 gemi arasında yer alan Fatih, açık derin deniz (offshore deep gas) sondajı gerçekleştiriyor.
Fatih, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…
- 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- 28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C'li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...
- Bilim insanları açıkladı! Beyni gençleştiren 10 gıda! 50'li yaşlarınızdaysanız...
- HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...
- MEB son dakika: Tarih açıklandı! 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
- HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Talep toplama işlemi, hisse kodu fiyatı...
- HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kura çekiliş sonuçları açıkladı mı? Hac kura sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Doğu Ekspresi BİLET SATIN ALMA EKRANI | TCDD 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, ne kadar sürüyor? Düşük, normal, yüksek dönem fiyatları...
- BURSKOOP başvuru sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | BURSKOOP ödemeleri hangi ayda, ne zaman başlıyor? Lisans, ön lisans üniversiteliye toplam 10.000 TL!
- Fed kararı son dakika | FED faiz kararı ne oldu, 2023 Kasım ayı kararı yüzde kaç? FED toplantı tarihleri nedir?