Son dakika: Okullarda müfredat değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Dersleri sadeleştireceğiz

Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların üç katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.