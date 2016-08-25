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Kritik göreve getirilen generale FETÖ gözaltısı

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Giriş Tarihi: 25.08.2016 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Kritik göreve getirilen generale FETÖ gözaltısı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin yerine atanan Tuğgeneral Dinçer Ural, FETÖ örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile dün Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi.

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