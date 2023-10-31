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TCG Anadolu İstanbul ziyaret saatleri 2023! TCG Anadolu ziyarete açıldı mı, nerede?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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TCG Anadolu İstanbul ziyaret saatleri 2023! TCG Anadolu ziyarete açıldı mı, nerede?

"TCG Anadolu nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Boğaz'daki geçit törenine hazırlık amacıyla TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacağı tarihin ötelendiğini duyurmuştu. TCG Anadolu, bu özel törenlerin ardından ziyarete açıldı. İşte, TCG Anadolu İstanbul ziyaret günleri ve saatleri...

"TCG Anadolu hangi günler ziyarete açık?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Boğaz'daki geçit törenine hazırlık amacıyla TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacağı tarihin ötelendiğini duyurmuştu. İşte, TCG Anadolu İstanbul ziyaret saatleri...

İSTANBUL'DA ZİYARETE AÇLDI!

Ziyaret saatleri ve tarihleri

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

TCG ANADOLU'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

➡Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

➡Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

➡Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.


➡TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

➡27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

➡Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

➡TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

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