Katil İsrail’den insanlık dışı eylem: Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar

İsrail, Gazze'de soykırıma 25 gündür devam ediyor. Gazze'yi ele geçirmek için planını devreye sokan İsrail, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin de desteğiyle Filistin halkına yönelik acımasız bir soykırım politikası yürütüyor.

Batı medyasının yanı sıra, sosyal medya aracılığıyla da kirli bir propaganda ağı kuran İsrail, katlettikleri sivillerin "terörist" olduğunu iddia ederek soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyor.