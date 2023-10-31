Katil İsrail'den insanlık dışı eylem: Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Soykırımcı İsrail, 25 gündür sivilleri hedef alarak Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden katliam yapan İsrail, işlediği savaş suçunu meşrulaştırmak için kirli algı operasyonları yürütmeye devam ediyor. Kefene sarılmış cansız bedenin "sahte" olduğunu ileri sürerek dalga geçen İsrail resmi sosyal medya hesabı, alçaklıkta sınır tanımadı.
İsrail, Gazze'de soykırıma 25 gündür devam ediyor. Gazze'yi ele geçirmek için planını devreye sokan İsrail, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin de desteğiyle Filistin halkına yönelik acımasız bir soykırım politikası yürütüyor.
Batı medyasının yanı sıra, sosyal medya aracılığıyla da kirli bir propaganda ağı kuran İsrail, katlettikleri sivillerin "terörist" olduğunu iddia ederek soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyor.
SİVİL KATLİAMLARIYLA DALGA GEÇİYORLAR
Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden bomba yağdıran, binlerce yaralının sığındığı hastaneleri gözünü kırpmadan vurarak enkaz yığınına çeviren İsrail, şimdiye dek 8 bin 500'ü aşkın sivili acımadan öldürdü. Resmi raporlara göre hayatını kaybeden sivillerin 3 bin 500'ü ise çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Uluslararası kuruluşlar tarafından dahi onaylanan bebek ve çocuk katliamları İsrail tarafından "normal" olarak servis ediliyor.
Üstelik İsrail, işlediği insanlık suçlarını örtbas etmeye çalışmakla kalmıyor, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları katliamı adeta bir eğlenceye çeviriyor. Sosyal medya fenomenlerine rekor tekliflerle giderek Siyonizm propagandası yapan, Filistin halkına terörist yaftası yapıştırmak için arama motorlarıyla dahi kol kola çalışan İsrail, sosyal medya hesaplarından da skandal paylaşımlar yapıyor.
İSRAİL HESABINDA ALÇAK PAYLAŞIM
İsrail resmi sosyal medya hesabı, Instagram ve X platformu üzerinden yaptığı propagandalarla sık sık gündeme geliyordu. Ne var ki yapılan son paylaşım, insanlık sınırlarını oldukça zorladı. Gazze'de yaptığı katliamlar uluslararası kamu kuruluşlarınca da belgelenen İsrail'in resmi sosyal medya hesabı, yaptığı bir paylaşımla insanlık dışı bir eyleme daha imza attı.
CANSIZ BEDENLERİN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Gazze'de kefene sarılı bir Filistinlinin bedeniyle dalga geçen hesap, görüntünün kurmaca olduğunu iddia etti. Aslı CNN'e ait olan görüntülerde, hayatını kaybeden bir Filistinlinin kefene sarılı bedeni yer alıyor. Kefeni aralayarak cansız bedene bakmak isteyen bir kişinin kefen bezini çekmesiyle bedenin baş olduğu tahmin edilen kısmı havaya kalkıyor.
İçindeki cansız bedenin vücut bütünlüğünün dahi olup olmadığı belli değilken, kefen bağının da bulunmasının etkisiyle havaya kalkan kısma dikkat çeken sosyal medya hesabı, cansız bedenlerin "kurmaca" olduğunu ileri sürerek dalga geçen bir paylaşımda bulundu.
KEFENLİ BEBEĞİN GÖRÜNTÜSÜNÜ SERVİS EDEMEDİLER
Alçaklıkta sınır tanımayan İsrail, katliamlarda hayatını kaybeden sivil Filistinlilerin sayısının uluslararası kuruluşlarca dahi 8 bini aştığı defalarca doğrulandığı gerçeğini bir kez daha görmezden geldi.
Yerle bir olan Gazze'de sokaklar cesetlerle doluyken, kefenlerin içinde ölü olmadığını iddia eden alçak sosyal medya hesabı, insanlık sinirlerini zorladı.
Aynı sosyal medya hesabı, sahte olduğunu iddia ettiği kefen görüntüsünün yalnızca 1 saniye önceki görüntüsünü ise yayınlamadı. Zira görüntülerde, İsrail'in attığı bombalar yüzünden hayatını kaybetmiş bir bebeğin kefene sarılı cansız bedeni yer alıyordu.
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