31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
ABONE OL
Son dakika | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA