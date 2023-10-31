İstanbul merkezli Zaza Doğan operasyonunda 31 kişi tutuklandı

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, "Zaza Doğan" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

Ekiplerin çalışmalarında, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işlediği tespit edilmişti.

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yakın olduğu değerlendirilen "Zaza Doğan" organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.