Emine Erdoğan Burundi Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın eşi Angeline Ndayishimiye ve BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Henri ile görüştü

Emine Erdoğan, 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı için ülkemizi ziyaret eden Burundi Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın eşi Angeline Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı için ülkemizi ziyaret eden Burundi Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın değerli eşi Angeline Ndayishimiye Hanımefendi'yi ağırlamaktan memnuniyet duydum. Afrika Kültür Evi Derneği serüvenimiz ile Afrikalı kadın ve çocuklar için sürdürdüğümüz çalışmaları anlattım. Bayan Ndayishimiye'nin de kurucusu ve başkanı olduğu Hayır İşleri Vakfı çatısı altında çocukların beslenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların ekonomik hayata katılımı ve anne sağlığı konularında takdire şayan faaliyetler yürüttüğünü öğrendim. Sıfır Atık projesi ile ülkemizin 6 yılda elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi vererek, uluslararası sıfır atık farkındalığının artırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Bu bakışla ilk adımı atarak Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Angeline Hanımefendi'ye ülkesi adına verdiği Sıfır Atık sözü için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.