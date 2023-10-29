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Türk donanmasının gurur günü! 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda! SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri...

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Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Türk donanmasının gurur günü! 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda! SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları tamamlarken milyonlarca vatandaşı İstanbul Boğazı'na davet etti. 100 savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları Boğaz'a davet etti.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştiriyor.

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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek resmigeçit düzenleniyor.

F-16'LAR EŞLİK EDECEK

Töreni izleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamı verilecek.

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edecek. Tören öncesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterileri de yapılacak.

ÇİMARİVA NEDİR?

Savaş gemilerinde tören için askerlerin küpeşte boyunca belirli aralıklarla dizilmesi için verilen komut.

SAAT 17.00'DE İZLEYECEK

Denizdeki resmigeçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personelin katıldı. TCG Anadolu'nun ardından ikinci geminin Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da yer aldı.

Resmigeçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacak. Tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacak.

100. yıl gökyüzüne nakşedildi! 100. YIL GÖKYÜZÜNE NAKŞEDİLDİ!

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