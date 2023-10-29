Türk donanmasının gurur günü! 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda! SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri...

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Denizdeki resmigeçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personelin katıldı. TCG Anadolu'nun ardından ikinci geminin Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul da yer aldı.

Resmigeçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacak. Tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacak.