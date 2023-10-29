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Başkan Erdoğan 100'üncü yılda duyurdu! 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen sanatçılar belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Başkan Erdoğan 100’üncü yılda duyurdu! 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen sanatçılar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen sanatçıları açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, vefa ödülü verilen üstatlar için "Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum." dedi. İşte o isimler...

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