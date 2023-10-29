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Başkan Erdoğan'dan 100'üncü yıl paylaşımı: Şanla, şerefle, sevinçle...

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Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan 100’üncü yıl paylaşımı: Şanla, şerefle, sevinçle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanması tarihinin en büyük resmi geçidini izledi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımında "Şanla, şerefle, sevinçle..." vurgusunu yaptı.

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanması tarihinin en büyük resmi geçidini izledi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımında, "Şanla, şerefli, sevinçle..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan 100’üncü yıl mesajı
Türk donanmasının gurur günü!

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