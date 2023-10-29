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Başkan Erdoğan Cumhuriyet kutlamaları sonrası duyurdu: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

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Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Başkan Erdoğan Cumhuriyet kutlamaları sonrası duyurdu: Okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet kutlamaları sonrası okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadeleri kullanıldı.

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