Dışişleri'nden BMGK'da kabul edilen tasarıyla ilgili flaş açıklama: İsrail'i bu sese kulak vermeye çağırıyoruz
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, BMGK'da kabul edilen "Sivillerin Korunması ve Yasal ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi" başlıklı tasarı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırıyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'da kabul edilen "Sivillerin Korunması ve Yasal ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi" başlıklı tasarı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırıyoruz." denildi.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10. Acil Özel Oturumu'nda sunulan "Sivillerin Korunması ve Yasal ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi" başlıklı karar tasarısının geniş bir destekle kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu kararda, acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkes, ayrıca temel gıda ve hizmetlere tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim sağlama çağrılarının da yer almış olmasını önemsiyoruz.
Gazze'de Filistin halkını barbarca topyekün hedef alan saldırılar karşısında BM Güvenlik Konseyi'nin sessiz ve etkisiz kaldığı bir ortamda, uluslararası camianın çoğunluğunun duygularına tercüman olan bu Genel Kurul kararını yeterli bulmasak da, metinde yer alan çağrıların süratle hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.
İsrail'i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırıyoruz.
Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar mümkün olmayacağı gibi, İsrail'in kendi güvenliğini sağlayabilmesi de muhaldir.
Çözümün yolu, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Küdüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçmektedir.
Bu kritik süreçte, tüm ülkeleri üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve tarihin doğru tarafında yer almaya davet ediyoruz.
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