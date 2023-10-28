Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenini gerçekleştirecek! TCG İstanbul sürprizi...

TCG İSTANBUL'DA TÖRENE GELİYOR

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.