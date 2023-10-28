Türk vatandaşlarına 1 yıl kapıda vize! 15 gün ile sınırlıydı! O ülke ile mutabakat sağlanmak üzere...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis'in Ankara'da yaptığı görüşme sonrası görüşmenin detayları Yunan basınında yer aldı. Yunan Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarının adalara yaptığı ziyaretler nedeniyle 1 yıl süreli "kapıda vize" uygulaması gündemde. İşte detaylar...
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis'in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bir anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı.
KAPIDA VİZE 1 SENEYE ÇIKABİLİR
Yunan Kathimerini gazetesine göre "mutabakat muhtırası" başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli "kapıda vize" uygulaması öngörülüyor.
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