28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türk Kızılay Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kuramıyor: Çalışanlarımızı için büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kuramıyor: Çalışanlarımızı için büyük endişe içerisindeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
ABONE OL
Türk Kızılay Gazze’de görev yapan yerel ekip ile iletişim kuramıyor: Çalışanlarımızı için büyük endişe içerisindeyiz

Türk Kızılay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan yerel ekip ile iletişim kurulamadığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA