Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik

RESTLEŞME TAVAN YAPTI

Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'a da rest çekerek yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu. Meral Akşener'in bu açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu da "Zaten seçimlerden sonra ittifak bitti" ifadelerini kullanarak Akşener'e rest çekti.