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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik

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Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin kuruluşunun 6’ncı yıldönümü töreninde açıklamalarda bulunurken Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Akşener "Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar" sözleriyle CHP'de istifa etmeyen Bay Kemal'i hedef aldı. İşte detaylar...

Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerden sonra Bay Kemal'i eleştiri yağmuruna tutmuş ve nefsine yenilmekle suçlamıştı.

RESTLEŞME TAVAN YAPTI

Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'a da rest çekerek yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu. Meral Akşener'in bu açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu da "Zaten seçimlerden sonra ittifak bitti" ifadelerini kullanarak Akşener'e rest çekti.

İMAMOĞLU YALVARIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun korkaklıkla suçlayan Akşener ayrı aday çıkaracaklarını söylese de İmamoğlu şu durumda siyaseten Akşener'e adeta yalvarıyor. Her konuşması "İstanbul" vurgusu yapan İmamoğlu Akşener'den destek istiyor.

"İTTİFAKSIZ DA KAZANIRIZ"

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı açıklamada ittifak ortaklarına rest çekerek "İstanbul'u ittifaksız da kazanabiliriz" ifadelerini kullanarak Akşener'e mesaj gönderdi.

"KOLTUK DÖŞEMESİ ESKİTMEDİK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 6'ncı yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Akşener, "6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar" dedi.

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