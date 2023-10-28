AK Parti seçim takvimini hazırladı! Kritik tarih 7 Kasım
AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi takvimi belirledi. Önce 7 Kasım'da yapılacak MKYK toplantısında MYK'ya yetki verilecek ve seçim takvimi işlemeye başlayacak. Kasım ayının son haftası ile birlikte aday tanıtım süreci başlayacak. Adaylar için teşkilatlardan iki isim önerisi de istenecek.
MKYK toplantısında, mevcut belediye başkanlarının istifa ettirilip ettirilmeyeceği, partinin seçime katılacağı iller ve ittifak kapsamında nasıl hareket edileceği, adayların tespiti, adaylık başvuru tarihleri ve adaylık ücretlerinin ne kadar olacağı belirlenecek. AK Parti'de ilk aşamada, büyükşehir belediye başkan aday adaylarından 20 bin TL, il belediye başkan aday adaylarından 15 bin TL, ilçe belediye başkan aday adaylarından ise 10 bin TL müracaat ücreti alınması planlanıyor. Bu rakamların genç aday adaylarına yarı oranında, engelli aday adaylarına ise dörtte bir oranında uygulanacağı belirtiliyor.
ADAYLAR KASIM SONUNDA
Belediye başkan adayları kasım ayının sonunda ilan edilmeye başlanacak. Ocak sonuna kadar devam edecek. Seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısının ise 31 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Kasım ayının ortasında ise teşkilata temayül yoklaması yapmayı hedefliyor.
2 İSİM ÖNERİSİ İSTENECEK
İl temayül formunda, "Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz?", "Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?", "Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?" sorularının karşısında çok iyi, iyi, orta ve zayıf seçenekleri yer aldı. "Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?" sorusunun karşısında ise "evet, hayır ve kararsız" seçenekleri sunulurken, ayrıca ildeki belediye başkanlığı için önerilecek 2 isim yazılması istendi. Büyükşehir belediye başkanı temayül formunda ise, "Partimizden büyükşehir belediye başkanı adayı olarak görmek istediğiniz kişileri yazınız" denilerek en fazla 3, en az 1 aday önerilmesi istendi.
SENEYE ERTELENECEK
AK Parti ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının seçim takvimine denk gelmesi durumunda, değişimleri sonraki yıla bırakmayı öngören yasa değişikliği yapmayı planlıyor.
İSTİFALARDA SON GÜN 1 ARALIK
- YSK tarafından planlanan seçim takvimine göre ise, 1 Aralık'ta aday olacakların istifalarının son günü, 1 Ocak'ta seçim takvimi başlangıcı, 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partilerin YSK tarafından ilanı, 4-17 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkartılması, 31 Ocak'ta seçim kütüklerinin kesinleştirilmesi, 19 Şubat'ta aday listelerinin seçim kurullarına verilmesinin son günü ve 3 Mart'ta kesin aday listelerinin ilanı söz konusu olacak.
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