AK Parti seçim takvimini hazırladı! Kritik tarih 7 Kasım

2 İSİM ÖNERİSİ İSTENECEK

İl temayül formunda, "Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz?", "Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?", "Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?" sorularının karşısında çok iyi, iyi, orta ve zayıf seçenekleri yer aldı. "Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?" sorusunun karşısında ise "evet, hayır ve kararsız" seçenekleri sunulurken, ayrıca ildeki belediye başkanlığı için önerilecek 2 isim yazılması istendi. Büyükşehir belediye başkanı temayül formunda ise, "Partimizden büyükşehir belediye başkanı adayı olarak görmek istediğiniz kişileri yazınız" denilerek en fazla 3, en az 1 aday önerilmesi istendi.