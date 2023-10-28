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76 ilde silah kaçakçılarına "Mercek" operasyonu! 1858 gözaltı var

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Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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76 ilde silah kaçakçılarına Mercek operasyonu! 1858 gözaltı var

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik olarak "Mercek Operasyonu" düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 1858 şüpheli gözaltına alındı.

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