Ankaralıların bitmeyen ulaşım çilesi! Vatandaş Mansur Yavaş’a isyan etti: 2023 yılı işkence modeli

"YAVAŞ SINIFTA KALDI"

Emre Yavuz, "Öğrenciliğimi burada bitirdim. Şu anda da Ankara'da yaşamaya devam ediyorum. Öğrenciliğime başladığım günden bitirdiğim güne kadar Ankara'da hiçbir şey değişmedi. Metro ve otobüsler çok kalabalık. Vatandaşa daha iyi ulaşım hizmeti vermek için bunların sayılarının artırılması gerekiyor. Fiyatları hiç söylemiyorum zaten. Türkiye'nin en pahalısını kullanıyoruz. Aktarma hakkımızı da elimizden aldılar. Ayrıca bu kadar yoğunluğa rağmen 150 otobüs garajda neden bekletiliyor anlamadım. Türkiye'nin en çok bütçesine sahip. Bu bütçeye rağmen bu otobüslerin bakımını yaptırmak bu kadar zor olmamalı. Yavaş toplu taşıma hizmetinde ne yazık ki sınıfta kaldı" ifadeleri ile tepki gösterdi.

"SEÇİMDEN ÖNEC HAVALİMANI METROSU DEDİ TEK BİR KAZMA BİLE VURMADI"

Hikmet Göksu da, "Sabah erken saatleri ve akşam mesai bitiminde yaşanan yoğunluk artık canımıza yetti. Ek sefer çıkarmıyorlar. Bazı duraklarda otobüsler geç geliyor. Bazı duraklarda arka arkaya 3-4 tane geliyor sonra 1 saat arayla geliyor. Pursaklar'a gidip gelmek bizim için eziyet. Tam bir rezillik. Yıllardır Pursaklar'a oturarak gittiğimi hatırlamam. Vatandaşı mağdur etmek ABB'ye yakışmıyor. Yavaş seçimden önce Havalimanı metrosu sözü vermişti. O Pursaklar istikametini çok rahatlatacak bir projeydi. Ama aradan geçen zaman rağmen hala bir kazma bile vurulmadı. O bölge protokol bölgesi. İnsanlar orada büyük sıkıntılar çekiyor." şeklinde konuştu.

"YAVAŞ ANKARALILARI CEZALANDIRIYOR"

Yalçın Gökçenoğlu ise, "Baz hatlarda körüklü otobüslerin 3-4 tanesi aynı anda duraklara girip çıkıyor. En öndeki bütün yolcuları alıyor. Arkadan gelenler boş dönüyor. Bu otobüslerin hepsinin aynı anda peronlardan çıkmasının ne anlamı var? Bu konuda artık şikayet belirtmekten yorulduk. EGO şoförleri de çok vurdum duymaz. Ankara'da birçok hatta da otobüs eksiği var. 40-50 dakikada bir otobüs geliyor. 4 buçuk yılda ABB'nin bu sorunlarla alakalı bir işlem yaptığını da görmedim. Her zaman işi ehline vermek en doğrusudur. ABB'de kurumsallık kalmadı. Bürokratların iş bildiğini düşünmüyorum. Kuzey Ankara'dan Kızılay'a gelmek bizim için çile. Otobüslerin sefer sayılarını ayarlamayı bile beceremeyen bir yönetim var Ankara'da. Türkiye'nin en büyük bütçesi ABB'de buna rağmen otobüsler garajlarda çürütülüyor. Adrese teslim ihaleler yapana kadar, vasıfsız adamları işe alana kadar bu otobüsleri yaptırsınlar. Koca bir bütçe boşa gidiyor. Yavaş Ankaralıları cezalandırıyor." dedi.