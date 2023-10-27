FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?

Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

28/10/2023 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR (07.00 İTİBARİYLA)

YENİ HAVALİMANI CADDESİ SAHİL İSTİKAMETİ İSTANBUL FUAR MERKEZİ / DÜNYA TİCARET MERKEZİ AYRIMI TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI GİRİŞ ÇIKIŞLARI TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI ÖNÜ VARYANT ÜSTÜ İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

ATATÜRK HAVALİMANI YOLU AHTAPOT KAVŞAK ALT GEÇİDİ VİP AYRIMLARI / C KAPISI AYRIMLARINDAN İTİBAREN THY KARGO TERMİNALİ ARASI İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

BAKIRKÖY MİMAR BASRİ METE SOKAĞI İLE METRO İSTASYON SOKAĞI KAVŞAĞINDAN YENİ HAVALİMANI CADDESİNE BAĞLANAN TALİ YOL İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

YENİ HAVALİMANI CADDESİ GÜMRÜK KÖPRÜSÜ GİRİŞLERİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM YOLLAR VE YEŞİLKÖY CADDESİNDEN MİLLET BAHÇESİNE BAĞLANTI YOLU İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR

ALTERNATİF GÜZARGAH

YENİ HAVALİMANI CADDESİ