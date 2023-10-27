FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
"Filistin mitingi ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yönelik yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenlenecek. Peki, Filistin mitingi nerede, nasıl gidilir? İşte, Filistin mitingi yol tarifi...
"İstanbul Filistin Mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?'' soruları arama motorlarında hız kazandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenlenecek. İşte, detaylar...
BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?
Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanında saat 15:00'te başlayacak.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMI BEKLENİYOR
Açıklamada, mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.
Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.
BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK, NASIL GİDİLİR?
Büyük Filistin Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.
➡ Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir.
➡ Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir.
➡ Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.
➡ Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir.
➡ Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK!
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.
KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
28/10/2023 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR (07.00 İTİBARİYLA)
YENİ HAVALİMANI CADDESİ SAHİL İSTİKAMETİ İSTANBUL FUAR MERKEZİ / DÜNYA TİCARET MERKEZİ AYRIMI TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI GİRİŞ ÇIKIŞLARI TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI ÖNÜ VARYANT ÜSTÜ İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
ATATÜRK HAVALİMANI YOLU AHTAPOT KAVŞAK ALT GEÇİDİ VİP AYRIMLARI / C KAPISI AYRIMLARINDAN İTİBAREN THY KARGO TERMİNALİ ARASI İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
BAKIRKÖY MİMAR BASRİ METE SOKAĞI İLE METRO İSTASYON SOKAĞI KAVŞAĞINDAN YENİ HAVALİMANI CADDESİNE BAĞLANAN TALİ YOL İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
YENİ HAVALİMANI CADDESİ GÜMRÜK KÖPRÜSÜ GİRİŞLERİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.
MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM YOLLAR VE YEŞİLKÖY CADDESİNDEN MİLLET BAHÇESİNE BAĞLANTI YOLU İKİ YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAKTIR
ALTERNATİF GÜZARGAH
YENİ HAVALİMANI CADDESİ
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