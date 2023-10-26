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Son dakika: İstanbul merkezli beş ilde 'Sahte Ses' operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Son dakika: İstanbul merkezli beş ilde ’Sahte Ses’ operasyonu: 62 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari’de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.

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