İşte isim isim CHP'nin bankamatikçileri! 5 yerden maaş alıyorlar
GÜNDEM Sabah
CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce pek çok kez gündeme gelen 'CHP'nin bankamatikçi'lerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerindeki CHP’li yöneticilerin, 5 ayrı yerden maaş aldığı ortaya çıktı. Sadece İBB’deki bankamatikçi sayısı 471’e yükseldi.
CHP'li yöneticiler, kendileri için tahsis ettikleri huzur hakları ile birlikte belediye kasasından her ay 250 bin TL ile 400 bin TL arasında kadar maaş alıyor.
Son olarak, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren 471'e yükseldiği öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren sadece İstanbul'da bu sayının 471'e yükseldiğini söyledi.
Daha önce de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP, İyi Parti, HDP ve Demokrat Partili 14 yöneticiye, 1 yıl içinde 800 bin liralık ödeme yapıldığı belirlenmişti.
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