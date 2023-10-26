İşte isim isim CHP’nin bankamatikçileri! 5 yerden maaş alıyorlar

Son olarak, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren 471'e yükseldiği öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren sadece İstanbul'da bu sayının 471'e yükseldiğini söyledi.