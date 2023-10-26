CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan 180 derece dönüş! Hamas hakkındaki sözleri ortaya çıktı

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini iptal ettiğini söyleyerek "İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok . Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.