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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 180 derece dönüş! Hamas hakkındaki sözleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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CHP yandaşı İsmail Saymaz’dan 180 derece dönüş! Hamas hakkındaki sözleri ortaya çıktı

Siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamına sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Hamas hakkındaki sözleri sonrası CHP yandaşı İsmail Saymaz, bir anda ağız değiştirdi. 2020 yılında Kasım Süleymani’nin ölümü sonrası Hamas için “Filistin direniş örgütü” diyen Saymaz, bugün “intihar ve kör terör eylemleri yapan bir örgüt” ifadelerini kullandı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. 20 günde 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini iptal ettiğini söyleyerek "İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok . Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.

SAYMAZ BİR ANDA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından muhalif olmayı kendilerine görev olarak üstlenmiş bazı isimler geçmişte kullandıkları ifadeleri bir anda değiştirdi.

2020 yılında Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Hamas için "Filistin direniş örgütü" diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz, bugün ağız değiştirerek "intihar ve kör terör eylemleri yapan bir örgüt" ifadelerini kullandı.

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