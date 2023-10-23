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AK Parti İstanbul'dan "Büyük Filistin Mitingi"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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AK Parti İstanbul’dan Büyük Filistin Mitingi

AK Parti, İstanbul’da Büyük Filistin Mitingi yapacak. Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek mitinge Başkan Erdoğan da katılacak.

Dünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti.

Katliam, 16'ncı günde de devam etti. İsrail savaş uçakları çeşitli bölgelerdeki yerleşim bölgelerine en az 25 katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirtildi. WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi. Batılı ülkeler ve medyası soykırımı görmezden gelirken tüm dünyada sokaklarda Filistin'e ve Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı.

Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak.

CUMHUR İTTİFAKI LİDERLERİNİN MİTİNGE KATILMASI BEKLENİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, 28 Ekim Cumartesi günü, İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Erdoğan da katılacak.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel BaşkanınFatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diyasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

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