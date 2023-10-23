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Son dakika | Adana'da ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi

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Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Son dakika | Adana’da ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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