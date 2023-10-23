Hastaneler mezarlığa döndü! Gazze’deki doktor Velit Abuhatab yaşanan dramı böyle anlattı: İnsanlar hastaneyi barınak olarak görüyor

HASTANELER SİVİLLER İÇİN BİRER BARINAK

Hastanelerin işlevsiz hale geldiğini söyleyen Başhekim Abuhatab, "Enerjisiz hastane olmaz. Yoğun bakımda hastalarımız var. Yenidoğan yoğun bakımlarımız var. Yerini yurdunu terk edip evsiz kalanlar da var. Onlar da hastanemize sığınıyor. Şuan hastaneler barınak görevini de görüyor. Hastanelerin koridorlarında yatıyorlar. 23 senedir doktorluk yapıyorum. Birçok saldırlar oldu. Benzer baskılara maruz kaldık. Fakat böyle bir şeyle ilk defa muhatap oluyoruz. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştık. Aynı anda yüzlerce yaralı geliyor. Onlarca şehidimiz oluyor. Zor durumda kalıyoruz. Birçok acil ameliyatlar ertelendi. Sadece Gazze şehrinde 50 bin gebe kadın var. Bunların hiçbirine tıbbi müdahale yapılamıyor. Kontrolleri gerçekleştirilemiyor. İlaçları verilmedi .8 aylık hamile bir kadın şehit olmuştu. Karnındaki çocuğunu aldık. Yaşatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.