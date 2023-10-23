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Hastaneler mezarlığa döndü! Gazze'deki doktor Velit Abuhatab yaşanan dramı böyle anlattı: İnsanlar hastaneyi barınak olarak görüyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Hastaneler mezarlığa döndü! Gazze’deki doktor Velit Abuhatab yaşanan dramı böyle anlattı: İnsanlar hastaneyi barınak olarak görüyor

İsrail'in Gazze'de yaptığı sistematik soykırım sürerken işgalci İsrail askerleri hastaneleri bombalayarak çok sayıda çocuk ve sivili katletti. Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Velit Abuhatab bölgede yaşananları anlatırken çarpıcı ifadeler kullandı. Abuhatab hastanelerin adeta bir mezarlık haline geldiğini belirtirken "Şuan hastaneler barınak görevini de görüyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Hastanelere sığınan sivil halk bile bombaların hedefi oluyor.

Sağlık sisteminin iflas noktasına geldiği ve insanların hastanelerde ölümü beklediği Gazze'deki son durumu Nasır Hastanesi Başhekimi Doktor Velit Abuhatab anlattı.

SAĞLIK HİZMETLERİ DURMA NOKTASINDA

Gazze'de büyük bir soykırımın gerçekleştiğini belirten Doktor Velit Abuhatab,"Burada insanlar hastanelerde ölümü bekliyor. Hastaneler adeta bir mezar. Zaten olaylardan öncesinde de yeteri kadar tıbbi malzeme eksiğimiz vardı. Tıbbi ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Son 15 gündür ise durum çok daha vahim. Abluka başladığı günden beri elektrik yok. Yakıt sorunumuz var. Enerji ihtiyacımızı benzinliklerden topladığımız benzinle sağlamaya çalışıyoruz. Fakat o da bitecek. Durum her geçen gün daha da vahim bir hal alıyor. Sağlık hizmetleri durma noktasında." dedi.

HASTANELER SİVİLLER İÇİN BİRER BARINAK

Hastanelerin işlevsiz hale geldiğini söyleyen Başhekim Abuhatab, "Enerjisiz hastane olmaz. Yoğun bakımda hastalarımız var. Yenidoğan yoğun bakımlarımız var. Yerini yurdunu terk edip evsiz kalanlar da var. Onlar da hastanemize sığınıyor. Şuan hastaneler barınak görevini de görüyor. Hastanelerin koridorlarında yatıyorlar. 23 senedir doktorluk yapıyorum. Birçok saldırlar oldu. Benzer baskılara maruz kaldık. Fakat böyle bir şeyle ilk defa muhatap oluyoruz. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştık. Aynı anda yüzlerce yaralı geliyor. Onlarca şehidimiz oluyor. Zor durumda kalıyoruz. Birçok acil ameliyatlar ertelendi. Sadece Gazze şehrinde 50 bin gebe kadın var. Bunların hiçbirine tıbbi müdahale yapılamıyor. Kontrolleri gerçekleştirilemiyor. İlaçları verilmedi .8 aylık hamile bir kadın şehit olmuştu. Karnındaki çocuğunu aldık. Yaşatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İNSANLIK DIŞI BİR DURUM

İsrail'in hiçbir etik değer taşımadığını kaydeden Dr. Abuhatab, "Burada insanlık dışı bir durum yaşanıyor. Hastalara müdahale namına hiçbir şey yapamıyoruz. 10 Hastaneye daha uyarı verdiler. Boşaltın diye. Tahliye edersek bu hastalar nereye gidecek? Nasıl tedavi edilecek? Koridorlarda hasta yatıyoruz. Hastalara bakamıyoruz. Zira imkanlarımızın çok üzerinde. 25 şehidi künyesiz gömdük. Yani ailelerine gösteremedik. Kim kimdir bilemeden gömdük. Belki tanıdıkları çıkar diye fotoğraflarını sakladık. Bu bir soykırımdır. İnsanlık dışı bir durumla karşı karşıyayız. Burada ahlak diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

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