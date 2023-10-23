İsrail Gazze’ye kara harekatına başladı mı, son durum ne? Soykırımcı İsrail sözde bahanelerle işgale başladı; Gazze işgal edildi mi? Şehit ve yaralı sayısı...

1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.