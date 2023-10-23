İsrail Gazze'ye kara harekatına başladı mı, son durum ne? Soykırımcı İsrail sözde bahanelerle işgale başladı; Gazze işgal edildi mi? Şehit ve yaralı sayısı...
İsrail Gazze'ye kara harekatına başladı mı, son durum ne sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Katliamcı İsrail gece boyunca Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam etti. Şimdi ise sözde bahanelerle şehrin içine karadan girmeye başladı. Peki Gazze işgal edildi mi? Şehit ve yaralı sayısı kaç?
Gazze'de, ABD'nin sürekli desteğiyle soykırım uygulayan İsrail, Müslümanlara karşı acımasız bir şiddet kampanyası sürdürüyor. Gazze'de sivil yerleşimleri ve masum insanları hedef alan vahşi saldırılara devam eden Tel Aviv yönetimi, fosfor bombalarını acımasızca kullanıyor. Bu saldırılar sadece sivil yerleşimleri hedef almıyor, aynı zamanda Gazze'deki hastanelere de saldırı düzenleniyor. Peki İsrail Gazze'ye kara harekatına başladı mı, son durum ne?
İSRAİL KARA HERAKATI BAŞLATTI MI?
İsrail kara kuvvetleri bugün saat 10.52 civarında rehineleri aramak için karadan Gazze'ye girdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" açıklamasında bulundu.
1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT
Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.
İNSANİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR
Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.
Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
ŞEYTANIN AVUKATI BATI VE ABD
Modern soykırım devleti İsrail, Gazze'de sistematik katliamlara imza atarken ABD, İngiltere ve Avrupa'nın başını çektiği Batı bloğu şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette.
ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. İsrail'e hem maddi hem de askeri sınırsız destek sağladı. Katliam ordusuna yaptığı kanlı yatırımı "Amerika'ya nesiller boyu fayda sağlayacak yatırım" olarak niteledi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gidip İngiltere'nin İsrail ile omuz omuza olduğunu söyleyip 'zafer' sözü verdi. İsrail'e her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.
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