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Son dakika | Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2023
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Son dakika | Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi

Son dakika haberi...BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin olağan kurultayında kullanılan oyların 771’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

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