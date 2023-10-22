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Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi yardımı

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Giriş Tarihi: 22.10.2023
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Türkiye’den Gazze’ye sağlık malzemesi yardımı

Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen 20 uzman hekim ile ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı. Hekimler, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.

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