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Zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon! İçişleri Bakanlığı "narkogüç" operasyonunun detaylarını duyurdu

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Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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Zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon! İçişleri Bakanlığı narkogüç operasyonunun detaylarını duyurdu

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı.

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