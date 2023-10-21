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CHP'de koltuk savaşları! Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu değişimcileri köşeye çekti: Tek tek sitem etti...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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CHP’de koltuk savaşları! Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu değişimcileri köşeye çekti: Tek tek sitem etti...

CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası yerel seçimler öncesi yapılacak kurultay nedeniyle koltuk kavgaları farklı bir boyut kazandı. Değişimciler, Bay Kemal destekçilerinin Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu için imza toplamaya kalkışmasına büyük tepki gösterirken Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e destek veren 30'u aşkın milletvekili ile özel toplantılar yaptı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmemesinin ardından CHP gergin bir şekilde kurultaya gidiyor.

Değişimcilerin adayı Özgür Özel, Bay Kemal'in rakibi olurken, parti içindeki bitmek bilmeyen kaos bir türlü dinmiyor.

KOLTUK KAVGASI SEVİYE ATLADI

CHP'de kurultaya sayılı günler kala koltuk kavgası seviye atladı. Son olarak genel merkez destekçilerinin Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu için imza toplamaya kalkışması, değişimcileri çileden çıkardı.

WHATSAPP KONUŞMASI SONRASI FİZİKİ SALDIRI

WhatsApp grubunda başlayan tartışma, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a fiziki saldırı girişimiyle krize dönüştü.

YENİ HESAPLAR BAŞLADI

WhatsApp konuşmalarının basına sızmasıyla partililer arasındaki ikiye bölünme bir kez daha belgelenirken, genel merkez kanadı ise kurultay sonrası için şimdiden yeni hesaplar yapmaya başladı.

DEĞİŞİMCİ VEKİLLERİN TUTUMLARINDAN RAHATSIZ

Kurultayda bir kez daha genel başkan seçileceğinden emin olan Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki değişimci vekillerin son aylardaki tutumlarından rahatsız olduğu öğrenildi.

30 İSMİN KULAĞINI ÇEKECEK

Edinilen bilgilere göre kurultay sonrası ilk iş olarak Meclis'teki ayrışmayı ortadan kaldırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e destek veren 30'u aşkın milletvekili ile özel toplantılar yapıp, "genel merkeze tam bağlılık" uyarısında bulunacak.

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası CHP'li siyasilerin partiyi yıpratan açıklamalarını tek tek rapor ettirdiği öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun, değişimci vekillerle toplantısında bu konudaki sitemini de dile getireceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ve genel merkeze karşı özellikle kamuoyu önünde eleştirel tutumuna devam edecek olan vekillerin ise parti içinde işlevsiz hale getirileceği öne sürüldü.

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