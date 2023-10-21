CHP’de koltuk savaşları! Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu değişimcileri köşeye çekti: Tek tek sitem etti...

30 İSMİN KULAĞINI ÇEKECEK

Edinilen bilgilere göre kurultay sonrası ilk iş olarak Meclis'teki ayrışmayı ortadan kaldırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e destek veren 30'u aşkın milletvekili ile özel toplantılar yapıp, "genel merkeze tam bağlılık" uyarısında bulunacak.

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası CHP'li siyasilerin partiyi yıpratan açıklamalarını tek tek rapor ettirdiği öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun, değişimci vekillerle toplantısında bu konudaki sitemini de dile getireceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ve genel merkeze karşı özellikle kamuoyu önünde eleştirel tutumuna devam edecek olan vekillerin ise parti içinde işlevsiz hale getirileceği öne sürüldü.