Türk Kızılay'ı Gazze'ye nefes olmaya gidiyor!
Katil İsrail, elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu. Türk Kızılayı, Gazze şehrinin abluka altında bulunması ve elektrik kesintilerinin iki haftadır devam etmesi nedeniyle acil yardım sağlama misyonunu yerine getirerek Gazze'deki tüm hastane ve ambulansların 30 günlük ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litre akaryakıt desteği sağlayacak.
Türk Kızılayı, Gazze şehrinin abluka altında bulunması ve elektrik kesintilerinin iki haftadır devam etmesi nedeniyle acil yardım sağlama misyonunu yerine getiriyor.
Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı'nın acil yardım çağrısı ve öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların akaryakıt gereksinimini karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunacak.
FİLİSTİN KIZILAY'INA NAKDİ YARDIM
Gazze'deki hastanelerin 30 günlük elektrik ihtiyacını karşılamak için Filistin Kızılayına 400 bin litre akaryakıt bedeli 600 bin dolar destekte bulunacak. Akaryakıt teminini Filistin Kızılayı çeşitli yollarla sağlamaya çalışacak.
TÜRK KIZILAYI GAZZE'DE
Türk Kızılayı akaryakıt desteğinin yanında Gazze'ye diğer insani ihtiyaçlar için de destek olmaya çalışıyor. Mısır'a ulaştırılan üç uçak yardım malzemesinin yani sıra tamamen tıbbi malzeme taşıyacak olan 4. uçak için de Kızılay malzeme tedarikini sürdürüyor.
Ayrıca Mısır'da bulunan Türk Kızılay ekibi, Mısır Kızılayı ile birlikte gerek yerelden tedarik edilen gerekse Türkiye'den sevk edilmeye devam eden/edecek ayni yardımların koordinasyonu ve Gazze'ye sevki için çalışmalarına devam ediyor.
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