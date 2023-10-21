Katil İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı! İşte ses kayıt analizleri
Çocuk ve kadınların da içerisinde bulunduğu el-Ehli Baptist Hastanesi'ne alçakça saldıran katil İsrail, Batı bloğu ile birlikte vahşeti reddetme yolunu seçti. Vahşeti perdelemek için manipülasyona başlayan İsrail'in yalanı kısa sürdü. Channel 4 News tarafından yapılan bir araştırma İsrail'in yalanlarını gözler önüne serildi.
İsrail, Filistin'deki vahşetinde sınır tanımazken algı operasyonları ile de katliamlarını meşrulaştırmak istiyor. Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.
Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ses analizi, patlamadan hemen önce duyulan sesin, İsrail ordusunun iddia ettiği gibi Gazze'nin güneybatısından atılan roketinin yörüngesiyle uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.
SES KAYITLARI ANALİZ EDİLDİ!
Araştırma grubu, Hamas yetkililerinin hastanede patlamaya neden olan, yanlış ateşlenmiş roket hakkında konuştuklarını iddia eden ve İsrail ordusu tarafından yayınlanan ses kaydını da inceledi.
Ses araştırma grubu, söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiğini ortaya çıkardı. Grup ses kaydının güvenilir bir kanıt kaynağı olmaktan çıktığını duyurdu.
ABD'Lİ SİLAH UZMANI 'BOMBA' YALANLARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI!
Öte yandan; ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith de Middle East Moniter'e yaptığı analizde; İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına yönelik iddialarını tek tek çürütmüştü.
Griffith, hastanenin bombalanma anına ilişkin bir video ile ilgili, 'Standart bir Amerikan mühimmatı gibi görünmesini sağlayan bazı temel özellikleri var' yorumunu yapmıştı.
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