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AK Partili Dağ'dan İsrail'e soykırım tepkisi: Uygulanan zulme sessiz kalmayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2023
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AK Partili Dağ’dan İsrail’e soykırım tepkisi: Uygulanan zulme sessiz kalmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail, on yıllardır sürdürdüğü istila politikasıyla bölgede işgalci konumundadır ve apaçık bir şekilde soykırım uygulamaktadır. İsrail'e ve bu mezalime destek veren köhne zihinlere karşı daima dünyanın gören gözü, duyan kulağı olacak, uygulanan zulme sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

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