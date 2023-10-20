20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Marmara depreminde olası senaryo! Deniz dibindeki üç çukura vurgu yaptı! İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

Marmara depreminde olası senaryo! Deniz dibindeki üç çukura vurgu yaptı! İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
ABONE OL
Marmara depreminde olası senaryo! Deniz dibindeki üç çukura vurgu yaptı! İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

Marmara'da olması beklenen depreme ilişkin konuşan Doç. Dr. Doğan Kalafat başta İstanbul olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kalafat deprem sonrası Marmara Denizi'nde tsunami oluşabileceğini ifade ederken, depremin büyüklüğüne ilişkin de tahminde bulundu. Diğer yandan Kalafat, bölgedeki depremin detaylı analizini de yaparak nasıl oluşacağını paylaştı. İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda, "Türkiye'de depremlerin izlenmesi ve deprem oluş düzenleri" konusunda sunum yaptı.

7 İLİ ETKİLEYECEK

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret eden Kalafat, deprem tehlikesinin farkında olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Kalafat, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin çevresindeki 7 ili etkileyeceğine dikkati çekti.

"DEPREM OLURSA DENİZİN KENARINA GİTMEYİN"

Depremin ardından tsunamilerin oluşabileceği uyarısında bulunan Kalafat, "Marmara'da büyük bir deprem olduktan sonra denizin kenarına gidilmemesi gerektiğini kesinlikle bilmemiz gerek." dedi.

DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK

Kalafat, Marmara'da beklenen tsunamilerin heyelan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını öngördüklerini anlatan Kalafat, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin dibinde 3 çukur var, yaklaşık 900-1200 metre civarında. Üzerinde 15-20 metreye yakın alüvyonlar var. Bunlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, o heyelan kütleleri denize akacak ve dolayısıyla tsunami oluşacak. Bu tsunamiden korunmak için seyretmek yerine kıyılardan uzaklaşmak lazım.

2011'de Japonya'daki depremin ardından meydana gelen tsunamide Sendai Körfezi'ndeki ölenlerin çoğu yaşlı insanlar. Orada tsunamiye karşın 10 metrelik taşkın duvarları yapılmış ancak tsunami dalgaları 32 metreyi aştı. Orada beklenen 7,5 büyüklüğünde bir depremdi, fakat 9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7,2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA