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Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 20:08
Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.
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