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Son dakika | Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "yabancı askerler" yalanına sert tepki

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Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Son dakika | Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun yabancı askerler yalanına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun siyasi bilgisizliği ve yetersizliği her gün yeni bir aşamaya geçiyor. Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarımıza sms gönderip, yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkân verdiğini iddia ederek tezkereye karşı olduğunu duyurdu.Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor.

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