Türkiye’de milli yas kaç gün sürecek, resmi tatil mi? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?

Türkiye, işgalci İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı. Ulusal yas, ülkenin resmi olarak acı bir olay veya trajediye tepki göstermek, saygı ve anma amacıyla ilan edilen bir dönemi ifade eder. Bu süre boyunca genellikle bayraklar yarıya indirilir, eğlenceli etkinlikler ve kutlamalar iptal edilir. Peki Türkiye'de milli yas ne zaman sona erecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı.

Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum." dedi.

ULUSAL YAS NEDİR, İLAN EDİLİNCE NE OLUR?