İzmir’de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...

İzmir'de bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili yetkililer, depreme ilişkin son detayları paylaştı. 18 Ekim Çarşamba günü saat 15.55 civarında İzmir'de deprem oldu. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM!