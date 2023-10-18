İzmir'de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, İzmir'de Bayındır ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yüzeyden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İşte depremle ilgili resmi açıklamalar ve güncel bilgiler...
İzmir'de bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili yetkililer, depreme ilişkin son detayları paylaştı. 18 Ekim Çarşamba günü saat 15.55 civarında İzmir'de deprem oldu. İşte detaylar...
İZMİR'DE DEPREM!
🚨 Büyüklük: 4.2
❗️ Derinlik: 7 km
🗓 Tarih: 18.10.2023
⏰ Saat: 15:55:25
📍 Merkez Üssü: Bayındır (İzmir)
🔭 Kaynak: AFAD
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
18-10-2023 15:55:25 38.191 27.663 7 MW 4.2 Bayındır (İzmir) 606727
18-10-2023 13:21:47 38.076 36.484 6.88 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 606726
18-10-2023 12:57:37 39.72 30.688 7 ML 1.4 Odunpazarı (Eskişehir) 606725
18-10-2023 12:54:05 39.939 28.776 7.67 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa) 606724
18-10-2023 12:53:49 38.158 38.452 7 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 606722
18-10-2023 12:47:15 37.75 28.07 7 ML 1.3 Efeler (Aydın) 606723
18-10-2023 12:34:27 38.328 28.488 9.44 ML 1.7 Alaşehir (Manisa) 606720
18-10-2023 12:15:23 37.868 35.409 7 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) 606721
18-10-2023 12:07:08 35.055 26.209 7 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [213.55 km] Datça (Muğla) 606719
18-10-2023 11:49:01 38.027 36.366 7.06 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606718
18-10-2023 11:29:12 37.305 36.826 11.39 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 606717
18-10-2023 10:17:15 38.023 37.516 6.87 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 606716
18-10-2023 09:51:30 39.695 28.272 7.15 ML 1.4 Kepsut (Balıkesir) 606715
18-10-2023 09:38:47 38.123 36.603 21.4 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 606714
18-10-2023 09:22:45 37.884 29.284 7 ML 1.4 Çal (Denizli) 606712
18-10-2023 09:13:46 37.775 36.207 7.01 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 606713
18-10-2023 08:47:50 38.307 38.256 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 606711
18-10-2023 08:09:21 37.655 36.365 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 606710
18-10-2023 07:52:25 38.105 36.818 7.08 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 606709
18-10-2023 06:54:13 39.808 27.892 16 ML 1.7 Karesi (Balıkesir) 606704
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- İzmir'de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...
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