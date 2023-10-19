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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Filistin için sağlık diplomasisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Filistin için sağlık diplomasisi

Son dakika haberi... Bakan Koca: Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrimiçi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık.

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