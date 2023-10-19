19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2023
ABONE OL
Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Son Kabine 9 Ekim 2023 tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise yeni yapılacak toplantının tarihi merak edilmeye başladı. Peki, Kabine bu hafta var mı, gündemdeki konular neler? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında detaylar...

Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantıları, Türkiye'nin yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yapılan Kabine'nin bu hafta olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, cevabı...

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 30 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.

Bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.

Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da ele alınması bekleniyor.

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

9 Ekim'de yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerin düzenli olarak yükseltilmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyoruz. Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz yılbaşına kadar uzattığımız pazarlama, satış, ilan sınırlamamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şehir merkezlerimizdeki örnek olarak söylüyorum deprem yıkıntılarını büyük ölçüde temizledik. Dünyada böyle bir felaketle böylesine etkili mücadele eden başka bir ülke örneği yoktur. Geçici barınma alanlarında 600 bin vatandaşımıza hizmet veriyor, kira yardımı ve diğer desteklerle 1,3 milyon insanımızın yanında yer alıyoruz. Rezerv alanlarda yapacağımız 200 bin konut ve yerinde dönüşümle inşa edilecek 218 bin konutla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Kimi aksaklıklar yaşanabilmektir. Ama devlet ve millet dayanışmasıyla her sorunu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

EMEKLİYE TEK SEFERLİK 5 BİN TL'LİK İKRAMİYE

Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA