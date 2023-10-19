Katil İsrail bu kez de ekmek sırası bekleyen sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

"İsrail'in suç işleme konusunda kırmızı çizgisinin olmadığı" ve fırınları hedef alarak, "Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirmeyi" amaçladığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, kararlı bir duruş sergileyerek, İsrail'in durdurulması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

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