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Katil İsrail bu kez de ekmek sırası bekleyen sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

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Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Katil İsrail bu kez de ekmek sırası bekleyen sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

İşgalci İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, bugün "önünde ekmek kuyruğu olan" fırınları ve çevresini kasıtlı olarak vurdu. İsrail'in fırınlar ve çevresini kasıtlı hedef aldığı ifade eden Gazze'deki yetkililer, vurulan fırınların çevresinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail bombardımanlarında önünde ekmek kuyruğunda bekleyen insanların bulunduğu 5 fırın ve çevresinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in fırınlar ve çevresini kasıtlı hedef aldığı ifade edilen açıklamada, vurulan fırınların çevresinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

"İsrail'in suç işleme konusunda kırmızı çizgisinin olmadığı" ve fırınları hedef alarak, "Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirmeyi" amaçladığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, kararlı bir duruş sergileyerek, İsrail'in durdurulması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

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