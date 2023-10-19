CHP'de Ali Mahir Başarır ile Mahmut Tanal yumruk yumruğa kavga etti! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
CHP'de kurultay hazırlıkları devam ederken, TBMM Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanınca milletvekilleri, WhatsApp üzerinden birbiri ile atıştı. Gazeteci Altan Sancar, CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve WhatsApp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı.
CHP'de gözler, 4-5 Kasım'da yapılacak büyük kurultaya çevrilmiş durumda.
ADAY OLMAK İÇİN 69 İMZA GEREKLİ
Öncesinde ise genel başkan adaylığı için 69 imzaya ulaşılması gerekiyor. Genel merkezin hedefi ise Kılıçdaroğlu'nu bin imza ile aday olmasını sağlamak.
KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA TOPLADILAR
Bu nedenle de tezkere görüşmelerinin konuşulduğu Meclis Genel Kurulu'nda, Kılıçdaroğlu için imza toplandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın başlattığının iddia edildiği imza organizasyonu, bazı milletvekilleri tarafından tepki çekti.
KAVGA WHATSAPP GRUBUNA TAŞINDI
Tartışma, CHP milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubuna taşındı. Değişim ekibi ve genel merkezden yana tavır alan vekiller, imza toplama tartışması üzerinden birbirlerini eleştirdi.
BURCU KÖKSAL'A SORULDU
O tartışmalar, imza toplayan Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a soruldu.
"Yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz"
Köksal bu soruya, "Vekil grubu bulunduğu yazışmalar mahremiyettir, basına sızmasından dolayı üzgünüz. Parti kültürüne, etiğine sığmayan bir durumdur. Herkes istediği adayı destekleyebilir." şeklinde yanıt verdi.
DEĞİŞİMCİLER 'ETİK DEĞİL' DEDİ
Değişimciler yazışma içeriklerinin yayınlanmaması gerektiğini ifade ederken, Genel Kurul'da imza toplanmasının etik olmadığını dile getirdi.
'Değişimciler', sabit bir yerde toplanacak imzanın sakıncasının olmadığını ancak yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların imza toplama için uygun görülmediğini bildirdi, milletvekillerinin bu yolla baskı altına alındığını kaydetti.
CHP'DE 'İMZA' TARTIŞMASI: "MAHMUT TANAL, ALİ MAHİR BAŞARIR'A HAKARET EDEREK YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI"
Gazeteci Altan Sancar, CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve WhatsApp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı. Tanal iddialara ilişkin cevap vermedi. Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi.
Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı. CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve WhatsApp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.
MECLİS POLİSİ OLAY YERİNE GELDİ
İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır "Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder" diyerek itiraz etti. WhatsApp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.
Altan Sancar, yaşananları sormak için Mahmut Tanal'ı aradığını belirterek, "Cevap vermemeyi tercih etti" dedi. Ali Mahir Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi. Sancar, "Yaşananlara şahitlik eden Meclis personeli ve CHP'liler durumu doğruluyor" ifadelerini kullandı.
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