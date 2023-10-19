CHP’de Ali Mahir Başarır ile Mahmut Tanal yumruk yumruğa kavga etti! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

CHP'DE 'İMZA' TARTIŞMASI: "MAHMUT TANAL, ALİ MAHİR BAŞARIR'A HAKARET EDEREK YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI"

Gazeteci Altan Sancar, CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve WhatsApp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini yazdı. Tanal iddialara ilişkin cevap vermedi. Başarır ise "Ben grup başkanvekili olarak yorum yapmayacağım" dedi.

Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı. CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve WhatsApp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal'ın, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiği öne sürüldü.