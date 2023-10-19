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Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti

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Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 700 kişi Gazze’den tahliye talebi iletti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Dün itibarıyla yaklaşık 700 kişinin Gazze'den tahliye talebini ilettiğini, bunlardan 322'sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 55'nin de kurum personeli olduğunu açıkladı.

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