Cenazelerin önünde yardım çığlığı! Katil İsrail’e göz yuman ülkelere seslendi: Bu çocukların suçu ne?

Al-Akkad, "Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin? İşgalin (İsrail'in) bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN