Yürek yakan görüntü! Yaralı kardeşine şehadet getirmeyi öğretti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinli bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.

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