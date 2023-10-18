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Yürek yakan görüntü! Yaralı kardeşine şehadet getirmeyi öğretti

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Yürek yakan görüntü! Yaralı kardeşine şehadet getirmeyi öğretti

Gazze'de Filistinli bir çocuk, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan kardeşine Kelime-i Şehadet getirmeye çalıştığı anlar yürek sızlattı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, Filistinli bir çocuğun saldırıda yaralanan kardeşine Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.

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