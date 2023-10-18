Türkiye'de milli yas mı ilan edildi, kaç gün sürecek? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?
Son dakika haberleri... Türkiye, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı. Türkiye, saldırının ardından Filistin'e ve saldırıya maruz kalan sivillere destek olma çabalarını sürdürüyor ve bu üzücü olayın mağdurlarını anma amacıyla yas ilanı ile uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor. Peki Türkiye'de yas mı ilan edildi, neden, kaç gün sürecek? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur?
Türkiye, işgalci İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı. Ulusal yas, ülkenin resmi olarak acı bir olay veya trajediye tepki göstermek, saygı ve anma amacıyla ilan edilen bir dönemi ifade eder. Bu süre boyunca genellikle bayraklar yarıya indirilir, eğlenceli etkinlikler ve kutlamalar iptal edilir. Peki Türkiye'de milli yas ne zaman sona erecek?
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı.
Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum." dedi.
ULUSAL YAS NEDİR, İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
Milli yas, bir ülkenin veya topluluğun, ulusal bir trajedi, acı olay veya kayıp nedeniyle duyduğu üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla belirlenen bir dönemi kapsayan resmi bir yas durumunu ifade eder. Milli yas ilan edildiğinde, genellikle bayraklar yarıya iner, kamu etkinlikleri iptal edilir ve toplum genelinde sembolik bir yas dönemi başlar.
Bu, ülkenin veya topluluğun, olayın ciddiyeti ve önemine saygı göstermek ve birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yapılır. Milli yas ilanı, özellikle büyük felaketler, terör saldırıları, önemli liderlerin ölümü veya ulusal bir felaket gibi olağanüstü olaylar sonrasında gerçekleştirilir.
Milli yas, toplumun bir arada dayanışma içinde olduğunu ve bu tür zor zamanlarda birbirine destek olduğunu gösterir. Bu tür bir yas ilanı, halkın ve devletin bu tür olaylara nasıl yaklaştığını ve bu tür durumlarla nasıl başa çıktığını yansıtır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir'de deprem son dakika! Manisa, Aydın, İzmir az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? 18 Ekim Çarşamba AFAD-KANDİLLİ açıklama...
- Türkiye'de milli yas mı ilan edildi, kaç gün sürecek? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?
- Fatih Terim'in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi
- Olmazları olduran ses kaydı sızdı: GTA 6 çıkış tarihi açığa çıktı
- Filistin bayrağının anlamı | Filistin bayrağının renkleri neyi temsil ediyor, ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılmaya başlandı?
- Yorgunluğun bir damlası dahi kalmayacak! "Bal"a, bu baharattan attın: Şifa deposuna dönüşüyor
- MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?
- Savaş suçları madde madde liste | İsrail'in işlediği savaş suçları neler? Savaş suçları nedir, nerede yargılanır, cezası nedir? Hastaneye saldırı, soykırım...
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 17-18 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Rengine göre ayırt edebilirsiniz! Meğer hakiki olanlar...
- ALES sınavı ne zaman? ALES/3 geç başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr