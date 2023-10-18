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Türkiye'de milli yas mı ilan edildi, kaç gün sürecek? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Türkiye’de milli yas mı ilan edildi, kaç gün sürecek? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur, işe gidilir mi?

Son dakika haberleri... Türkiye, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı. Türkiye, saldırının ardından Filistin'e ve saldırıya maruz kalan sivillere destek olma çabalarını sürdürüyor ve bu üzücü olayın mağdurlarını anma amacıyla yas ilanı ile uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor. Peki Türkiye'de yas mı ilan edildi, neden, kaç gün sürecek? Ulusal yas ne demek, ilan edilince ne olur?

Türkiye, işgalci İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldı. Ulusal yas, ülkenin resmi olarak acı bir olay veya trajediye tepki göstermek, saygı ve anma amacıyla ilan edilen bir dönemi ifade eder. Bu süre boyunca genellikle bayraklar yarıya indirilir, eğlenceli etkinlikler ve kutlamalar iptal edilir. Peki Türkiye'de milli yas ne zaman sona erecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı.

Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum." dedi.

ULUSAL YAS NEDİR, İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas, bir ülkenin veya topluluğun, ulusal bir trajedi, acı olay veya kayıp nedeniyle duyduğu üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla belirlenen bir dönemi kapsayan resmi bir yas durumunu ifade eder. Milli yas ilan edildiğinde, genellikle bayraklar yarıya iner, kamu etkinlikleri iptal edilir ve toplum genelinde sembolik bir yas dönemi başlar.

Bu, ülkenin veya topluluğun, olayın ciddiyeti ve önemine saygı göstermek ve birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla yapılır. Milli yas ilanı, özellikle büyük felaketler, terör saldırıları, önemli liderlerin ölümü veya ulusal bir felaket gibi olağanüstü olaylar sonrasında gerçekleştirilir.

Milli yas, toplumun bir arada dayanışma içinde olduğunu ve bu tür zor zamanlarda birbirine destek olduğunu gösterir. Bu tür bir yas ilanı, halkın ve devletin bu tür olaylara nasıl yaklaştığını ve bu tür durumlarla nasıl başa çıktığını yansıtır.

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