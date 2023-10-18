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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgalci İsrail'in Gazze'de hastane hedef almasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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