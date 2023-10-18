18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de camiyi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de camiyi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
ABONE OL
SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze’de camiyi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçu bitmek bilmiyor. Dün Gazze'de çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu hastaneye yapılan bombalı saldırıda 500'ten fazla sivilin ölümüne sebep olan katil İsrail yine bir katliama imza attı. Gazze İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi.. İsrail güçleri Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivilleri vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hastaneyi bombalayan İsrail, bu kez de camiyi hedef aldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var." denildi. İşte o saldırıdan kare...

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine dün akşam düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

İşte İsrail’in katliam bombası: MK-84

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA